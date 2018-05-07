Президент США не посетит Иерусалим для открытия посольства США 14 мая. Официальную американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Об этом говорится в документе, распространенном 7 мая пресс-службой Белого дома, передает Интерфакс.

В состав делегации также войдут посол США в Израиле Дэвид Фридман, глава министерства финансов США Стивен Мнучин и спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

На открытие посольства в Иерусалиме приедут дочь и советница президента США Иванка Трамп, а также ее супруг, старший советник президента Джаред Кушнер.

В декабре 2017 года президент США заявил о решении Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Как сообщала "Страна", Помпео не исключил создание независимой Палестины. Новый госсекретарь отметил, что резолюция о израильско-палестинском конфликте остается приоритетной для администрации президента.

Отметим, что президент США поздравил Путина с инаугурацией.