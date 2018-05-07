Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко инициировал введение санкций против 12 российских издательств, которые он обвинил "в систематической печати книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины".

Об этом указано в его Twitter-аккаунте.

"Подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины", - говорится в опубликованном сообщении

Кириленко отметил, что таким образом отреагировал на "обращение общественности и Госкомтелерадио".

Фото: twitter.com/KyrylenkoVyach

Как сообщала "Страна", Джордж Мартин перенес выход книги для продолжения "Игры престолов". "Ветер зимы" - шестая книга из серии романов, ее выход ожидается с 2015 года.

Напомним, что в Украине запретили ввоз книг детской писательницы о том, как жили на Руси.