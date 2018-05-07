Экс-полузащитник футбольной сборной Италии и "Милана" знаменитый Андреа Пирло назвал нападающих, которые примут участие в его прощальном матче - завершении карьеры игрока. Среди них и Андрей Шевченко.

Об этом передает УНН со ссылкой на итальянские СМИ.

В число нападающих, кроме тренера нашей сборной также попали: Роналдо, Роналдиньо, Алессандро Дель Пьеро, Лука Тони, Франческо Тотти, Винченцо Яквинта, Альберто Джилардино, Филиппо Индзаги, Марко Боррьелло, Антонио Кассано, Эрнан Креспо, Алессандро Матри, Алешандре Пато, Фабио Куальярелла, Никола Вентола и Кристиан Вьери.

Также принимать участие во встрече приглашены Буффон, Дида, Каннаваро, Костакурта, Каладзе, Мальдини, Неста, Дзамбротта, Альбертини, Амбросини, Руй Кошта, Верратти, Зеейдорф, Лэмпард, Гаттузо и де Росси.

Кроме того добавим, сама игра пройдет 21 мая на "Сан-Сиро".

Пирло провел за "Милан" десять сезонов начиная с 2001 года, а затем четыре года отыграл за "Ювентус" и еще два за "Нью-Йорк Сити". За свою карьеру 38-летний игрок получил 6 чемпионских титулов Серии А, 3 Суперкубка и 2 Кубка Италии, дважды побеждал в Лиге чемпионов, дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА и однажды выиграл Клубный чемпионат мира.

Как сообщала "Страна", главный тренер сборной Украины назвал свою личную Команду Мечты во главе с лучшим тренером. На позиции двух фланговых защитников Шевченко выбрал бразильцев Кафу и Роберто Карлоса.

Напомним, что фильм, посвященный Мирче Луческу, опубликован на YouTube.