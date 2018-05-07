Тринадцатилетний подросток Трентон Маккинли из Алабамы попал в тяжелую аварию. Он гостил у своего приятеля и подростки катались на автомобиле "багги" с прицепом.

Водитель внезапно резко ударил по тормозам, и прицеп, где сидел Маккинли, перевернулся. Подростка вышвырнуло на дорогу, а сам прицеп упал на него сверху. Трентона доставили в больницу с семью тяжелыми ранами на голове и без сознания. Когда туда приехала его мать, Дженнифер Рейндл, врачи сказали, что ее сын мертв уже 15 минут, пишет People.

Врачи реанимировали Маккинли - но считали, что шансов у него почти нет. Подростка подключили к аппарату жизнеобеспечения, а сам он находился в глубокой коме. Семью подростка предупредили, что временная остановка сердца и реанимация, которую он пережил, необратимо скажутся на его состоянии (по статистике, реанимацию такой длительности успешно переживают лишь около трети детей его возраста).

"Мне сказали, что он уже никогда не будет нормальным. Кислородное голодание нанесло такой ущерб его мозгу, что он будет овощем, даже если выкарабкается", - сказала мама мальчика. По ее словам, Трентону также сделали две трепанации черепа, а в общей сложности он "умирал" и "возрождался" на операционном столе четыре раза.

Фото: people.com

22 марта Рейндл написала на своей странице в Facebook, что ее сыну угрожает очередная остановка сердца - и, что, врачи объяснили ей, когда это случится, мальчику уже не смогут помочь и "дадут ему умереть". Женщине предложили пожертвовать органы сына другим больным детям - и она согласилась и подписала необходимые документы. Она добавила, что сам Трентон ни за что бы не колебался, если бы знал, что может спасти других детей.

"Пятерым детям были необходимы совпадающие [по критериям] органы, - объяснила Рейндл. - Было бы нечестно оживлять его снова, ведь это лишь повредило бы его органы еще больше".

23 марта Рейндл позвонили из больницы и сообщили, что перед финальным исследованием мозговой активности мальчик вдруг пошевелил рукой, а затем и ногой. Вскоре подросток полностью пришел в сознание, начал самостоятельно дышать и говорить. Он убежден, что все время, пока был в коме, был в раю. "Я шел вперед в открытом поле. Единственное объяснение - это Бог. Даже врачи так говорят", - считает Трентон. Его мама тоже назвала это чудом.

Через неделю Маккинли уже мог активно двигаться. 29 марта мама мальчика написала в сети, что Трентон впервые посетил спортзал (правда, на специальной коляске) - и четыре раза забросил мяч в баскетбольную корзину.

"Ему все лучше и лучше каждый день, - рассказала Рейндл. - У него уже полностью восстановилась память, и он каждый день говорит о своих школьных друзьях". В начале апреля Трентон начал ходить с ходунками и забрасывать мяч стоя, а к концу месяца вернулся домой. Ему пришлось пройти через еще одну операцию - по восстановлению части черепа, но и она прошла успешно.

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