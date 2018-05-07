Спецпосланник Госдепа США по Украине Курт Волкер считает, что антироссийские санкции стоит усилить.

Об этом передает РИА Новости.

"С моей точки зрения, санкции - это важный инструмент, к которому нужно все больше добавлений, потому что если они статичны, к ним привыкнут, а если думают, что они будут сняты, тогда их переждут", - сказал Волкер во время обсуждения четырехлетней годовщины введения санкций против России.

Также он отметил, что американские санкции не оказали ожидаемого эффекта на политику России.

"Не думаю, что можно сдержать поведение - Россия будет делать то, что собиралась", - резюмировал Волкер.

Как сообщала "Страна", в США ищут пути как согласовать введение миротворцев на Донбассе с принципами ООН. США четко заявили, что на Донбассе "речь идет о войне".

Напомним, что парламент Британии принял поправку Магнитского.