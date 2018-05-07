Фронтмен группы System of a Down, этнический армянин Серж Танкян присоединился к протестам в Армении.

Как передает корреспондент "Страны" из Еревана, сегодня Танкян прилетел в аэропорт Звартноц, где его встретил лидер протестов Никол Пашинян. Они тепло обнялись и поехали на площадь Республики.

Там состоялся многотысячный митинг.

Танкян выразил сожаление, что так поздно присоединился к протестному движению.

"Извините, что я опоздал на эту красивую революцию. Поверьте, последние две недели я душой был здесь. И не только я, а вся диаспора. Хочу поблагодарить вас, мой любимый народ, что вы смогли мирными митингами, песнями и плясками создать для армянского народа страну мечты. Мир годами знал нас по землетрясению, геноциду и войне. А теперь нас знают как пример мирной революции", – заявил фронтмен SOAD со сцены на главной площади Еревана.

Танкян заранее написал в Instagram, что концерта не будет, но все же спел известную армянскую песню "Добрый аист".

После него слово взял Никол Пашинян, которого завтра повторно попытаются выбрать премьером в Национальном собрании Армении.

Во время его выступления произошел казус: Пашинян случайно назвал Танкяна Саргсяном – именем бывшего президента и премьера Армении, который подал в отставку после начала протестов. Обоих зовут Серж.

"Последние 15 лет, когда я говорю Серж, за этим именем следует Саргсян", – выкрутился лидер протестов.

"Только мне не отказывайте", – отшутился Танкян, апеллируя к слогану протестов "Откажи Сержу".

После этого Пашинян объявил следующий день выходным (отметим, с юридической точки зрения у него нет на это полномочий, но неоднократно после подобных объявлений многие в Ереване не выходили на работу). Также он призвал людей завтра во время выборов премьер-министра прийти на главную площадь столицы.

Напомним, 8 мая в парламенте состоятся повторные выборы премьер-министра Армении после того как Серж Саргсян подал в отставку. Пашинян является единственным кандидатом на должность. Неделю назад уже состоялись выборы, но после десятичасового выступления с вопросами от депутатов Пашиняну не хватило голосов для избрания премьером.

На следующий день протестующие заблокировали дорогу в аэропорт, метро, проезд в районы города, а также несколько административных зданий. После этого представители правящей Республиканской партии заявили, что готовы проголосовать за кандидата, которого выдвинут другие фракции, а протестующие разблокировали дороги.