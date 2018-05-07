Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко посетил украинский культурный центр "Днепр". На встречу с игроком сборной Украины и новоиспеченным чемпионом Англии приехали более двух сотен болельщиков из нескольких английских городов.

Зинченко совершил экскурсию по центру, пообщался с руководителями учреждения, детьми, их родителями и воспитателями. Об этом сообщает Террикон.

- Я очень удивлен и приятно впечатлен той поддержкой, которую я получаю здесь в Манчестере. Честно сказать, я не знал, что в городе живет такое большое количество украинцев. Среди прочих есть и те, кто приезжает на матчи нашей сборной. Я очень рад провести с ними время и обменяться впечатлениями, - рассказал чемпион Англии.

- Скажи, было трудно дать такое большое количество автографов?

- Наверное, я впервые в жизни столько расписывался. Причем и на открытках, и на футболках, и на мячах и даже на часах, мобильных телефонах, руках и на щеке.

- О чем вы преимущественного говорили с фанатами?

- Они спрашивали, останусь ли я на следующий год в Манчестере. Я сказал, что после такого приема просто должен здесь остаться и играть дальше. Мы договорились, что наши встречи будут регулярными. В культурном центре занимается большое количество детишек, они проводят тренировки, участвуют в играх, организуют спектакли.

Болельщики получили сувениры и призы от Федерации футбола Украины, а также атрибутику, подготовленную в рамках проекта Николая Василькова "Украинская Трибуна". В его рамках будут систематически организовываться мероприятия с участием игроков и тренеров национальной сборной по футболу и украинских фанатов.

Видео: youtube.com/Mykola Vasylkov

Фото: terrikon.com

Как сообщала "Страна", Манчестер Сити выплатит чемпионский бонус ФК Уфа за полузащитника сборной Украины Александра Зинченко. В июле прошлого года футболист подписал пятилетний контракт с Манчестер Сити, после чего провел сезон в голландском ПСВ (17 игр) на правах аренды.

Напомним, что Хосеп Гвардиола рассказал о трансферном бюджете английского клуба шейха Мансура.