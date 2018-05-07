Немецкая компания Adidas сняла с продажи новую коллекцию одежды с надписью USSR и гербом СССР, которая вызвала возмущение у некоторых европейских политиков и у Украины.

Отметим, ранее стало известно об изготовлении компанией Adidas серии спортивной одежды с изображением государственного герба СССР и надписью USSR в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Мы убедились, что теперь в поиске на сайте компании товары с надписью "СССР" уже не отображаются, остались только модели без надписей.

Фото: adidas.com

Как сообщала "Страна", в Литве возмущены майками Adidas с советской символикой.

Ранее мы писали,что Украина угрожает санкциями Adidas и Volkswagen за работу в Крыму.

В ответ на это Volkswagen и Adidas заявили, что не работают в Крыму.