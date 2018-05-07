Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России.

Об этом в понедельник, 7 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент (Дональд Трамп - Прим.Ред.) ждет того времени, когда, как мы надеемся, у нас будут хорошие отношения с Россией", - добавила она.

В понедельник по завершении церемонии инаугурации Владимир Путин вступил в должность президента России. Гостями торжественного мероприятия стали более пяти тысяч человек. В их числе члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус, звезды спорта и шоу - бизнеса.

Также на церемонию пригласили волонтеров и активистов, участвовавших в избирательной кампании Путина.

После присяги он выступил с инаугурационной речью. Путин подчеркнул, что "осознает свою колоссальную ответственность перед народом и Россией", и заявил, что считает своим долгом "сделать все для мирного и процветающего будущего страны".

Первым документом, подписанным им после вступления в должность, стал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он содержит ряд поручений и целевых показателей, охватывающих вопросы экономической и социальной политики, а также сферы безопасности и инновационного развития.

Особое внимание в нем уделяется повышению уровня жизни и обеспечению роста реальных доходов жителей страны.

Как сообщала "Страна", новый автомобиль президента России назвали в честь одной из кремлевских башен. Презентованное сегодня новое авто президента России назвали "Сенат-лимузином".

Отметим, что фото Натальи Поклонской с инаугурации Путина стало мемом.