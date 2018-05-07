Вечером в понедельник, 7 мая, столицу Украины накрыло первой весенней масштабной грозой, с раскатами грома и яркими молниями. О сильной непогоде предупреждали синоптики, и киевляне стали выкладывать впечатляющие фотографии в соцсети, как только небо затянуло темными тучами.

В ближайший час с удержанием до конца суток 7 мая и ночью 8 мая в Киеве в дальнейшем ожидается гроза и шквалы скоростью 15-20 метров в секунду.

Фото: instagram.com

Гроза может продолжаться в Киеве до утра 8 мая.

В связи с этим, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает гражданам основные правила поведения при усилении ветра, которые помогут избежать несчастных случаев:

Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

В случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Требуется избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Требуется избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщала "Страна", ранее в битве синоптиков мы писали, что на этой неделе в Киеве обещают дожди с грозами.

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