Во время массовых мероприятий 8 и 9 мая правопорядок в Одессе будут обеспечивать более тысячи полицейских и бойцов Нацгвардии Украины. Об этом сообщил заместитель начальника полиции в Одесской области Сергей Махотин, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается, вход в места проведения мероприятий уже традиционно будет проводиться через рамки металлоискателей. Кроме того, будут осуществлены мероприятия по личному досмотру граждан.

Помимо этого правоохранители планируют ограничить движение личного транспорта и изменить маршруты общественного транспорта в местах проведения массовых мероприятий в связи с Днем памяти и примирения 8 мая и 73-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.

Согласно программе мероприятий, 8 мая запланировано возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу, совместная молитва представителей различных конфессий, а также панихиды по жертвам Второй мировой войны.

На 9 мая назначено торжественное возложение венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы, на траверсе памятника Неизвестному матросу с кораблей и катеров Западной военно-морской базы Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в акватории Одесского порта и к стеле "Крылья победы" на площади Десятого апреля.

Помимо этого, во всех районах города выступят с концертной программой оркестры, в учебных заведениях пройдут тематические мероприятия, а также пройдет чествование ветеранов.

Напоминаем, что с 2015 года в Украине отмечают две памятные даты: День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны 1939-1945 гг. - 8 мая, и День Победы над нацизмом во Второй мировой войне - 9 мая.

Как сообщала "Страна", накануне 9 мая Кернес потребовал у полиции взять под охрану памятники борцам с фашизмом.

Ранее мы писали, что "Правый сектор" в Одессе 2 мая заявил, что Украина не будет "принадлежать ж...дам".

Также полиция возбудила дело после вечеринки со свастиками в Киеве.