Работники структурных подразделений полиции Киева совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины, пограничниками и спасателями провели тактико-специальные учения в преддверии киевских финалов Лиги Чемпионов.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Они отработали итоговые тактико-специальные учения показали готовность всех служб к работе в усиленном режиме для надлежащего обеспечения безопасности всех киевлян и гостей города во время международных матчей.

"При разработке сценария учений мы максимально приблизили его к реальным ситуациям, при которых правоохранители противостояли угрозам, которые могут возникнуть во время футбольных матчей. Во время проведения финальных игр наше внимание будет сосредоточено на работе полиции коммуникации. Работники полиции диалога постараются не допустить развития конфликтов. Кроме того, мы освоили и отработали скандинавскую методику разделения агрессивно настроенных групп, рассеяния, фильтрации и проверки лиц", - сказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Правоохранители отработали алгоритм действий во время обострения оперативной обстановки в столице. В частности отработали мероприятия по ликвидации пяти вариантов событий, которые могут произойти между футбольными болельщиками.

Прежде всего уделили внимание сопровождению болельщиков к спортивной арене, их проверке при фильтрационных мероприятиях, реагированию на конфликт и драку между футбольными фанами, а также ликвидации пожара и эвакуацию раненых.

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, главной задачей этих учений является организация взаимодействия между работниками Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Госпогранслужбы и ГСЧС и координации их работы.

"Принимая во внимание то, что в столицу приедут более 70 тыс. иностранных болельщиков, правоохранители будут нести службу в усиленном режиме возле аэропорта, стадионов и прилегающей к ним территории, а также на локациях, где будут проводиться время гости столицы. Учения показали надлежащее взаимодействие и готовность правоохранителей к выполнению поставленных задач", - сказал Яровой.

Фото: npu.gov.ua

Видео: youtube.com/поліція Києва

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