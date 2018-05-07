Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области решил отправить под стражу бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне так называемой "ДНР". Такую меру объявил председательствующий судья Панченко. Согласно решению, Лусварги посадили на 60 суток, передает Громадское.

"Коллегия судей считает оправданным содержание обвиняемого под стражей. Домашний арест или залог не могут применяться к лицам, обвиняемым по такой статье как ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт)", - зачитал решение судья.

Ранее на подготовительном заседании по делу Лусварги председательствующая судья согласилась со своим отводом. В то же время адвокату Лусварги отказали в отводе коллегии судей.

Напомним, 4 мая в Киеве националисты С14 схватили бразильца Рафаэля Лусварги, которого суд приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но затем апелляция отменила этот приговор, а он сам оказался на свободе.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат Лусварги рассказал, что его подзащитный делал в Киеве. "Рафаэль должен был получить паспорт и выехать в страну своего гражданства (Бразилия). Несмотря на договоренности и возвращение в Украину пленных украинских военнослужащих, паспорт и проездные документы бразильцу украинские власти не вернули", - пишет Рыбин.