По подозрению в развращении малолетних (ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса) взят под стражу 56-летний харьковчанин. Соответствующее решение вынес Орджоникидзевский районный суд Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры №3 Руслан Скуратович, в настоящее время установлены три предполагаемые жертвы мужчины - мальчики 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

По предварительным данным, первой жертвой стал мальчик 2007 года рождения, которого мужчина увидел возле школы летом 2016 года.

В то время он учился в первом классе. Поговорив с ребенком, подозреваемый выяснил, что он - из многодетной семьи, находившейся в сложном материальном положении.

Подозреваемый пригласил ребенка в гости, пообещал материальную помощь.

"Со временем, убедившись, что мальчик ему доверяет, стал чаще приглашать домой и совершать развратные действия (смотрел с ребенком порнографическое видео, трогал, пытался снять одежду)", - рассказал Скуратович.

Зимой 2017 года подозреваемый познакомился с младшим братом первого мальчика и по уже отработанной схеме сначала вкрался к нему в доверие, а потом начал развращать.

Обоим детям платил за молчание небольшие деньги.

Все это продолжалось, пока в апреле текущего года не разразился скандал в одном из бассейнов Харькова, где подозреваемый во время посещения спортивного учреждения наблюдал за тренировкой детской группы.

После окончания занятий он наблюдал за мальчиками в душевой и раздевалке.

Несколько раз он заводил разговор с одним из мальчиков, "пытаясь развратить его", однако ребенок испугался, убежал из раздевалки и рассказал все матери, которая вызвала полицию.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия.

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