В столице Португалии (Лиссабоне) 8 мая начался первый полуфинал 63-го ежегодного песенного конкурса Евровидение-2018.

Прямая трансляция первого полуфинала Евровидения 2018

Прямая трансляция первого полуфинала Евровидения 2018 с комментариями из студии на украинском языке

В ходе первого полуфинала состоится выступление представительницы Израиля - Нетты Барзилай с песней "Toy", которая лидирует в рейтингах букмекеров. Она выступит под седьмым номером. Кроме того, в первом полуфинале выступит украинец Alekseev, который представляет на Евровидении - 2018 Беларусь с песней Forever. Его выступление состоится под восьмым номером.

Общий список выступающих:

Aisel (Азербайджан) – "X My Heart"; Ari Ólafsson (Исландия) – "Our Choice"; Eugent Bushpepa (Албания) – "Mall"; Sennek (Бельгия) – "A Matter Of Time"; Mikolas Josef (Чехия) – "Lie to Me"; Ieva Zasimauskaitė (Литва) – "When We're Old"; Netta Barzilai (Израиль) – "TOY"; ALEKSEEV (Беларусь) – "FOREVER"; Elina Nechayeva (Эстония) – "La Forza"; EQUINOX (Болгария) – "Bones"; Eye Cue (БЮРМ) – "Lost and Found"; Franka (Хорватия) – "Crazy"; Cesár Sampson (Австрия) – "Nobody But You"; Yianna Terzi (Греция) – "Oniro Mou"; Saara Aalto (Финландия) – "Monsters"; Sevak Khanagyan (Армения) – "Qami"; ZiBBZ (Швейцария) – "Stones"; Ryan O'Shaughnessy (Ирландия) – "Together"; Eleni Foureira (Кипр) – "Fuego".

Напомним, мы делали подборку самых неординарных участников конкурса за всю историю.

Мы также вспомнили всех участников от Украины на конкурсной сцене "Евровидения".

Участник от Украины MELOVIN выступит во втором полуфинале, который состоится 10 мая.

Представитель Украины на Евровидении 2018 Melovin выступит с песней "Under the Ladder" во втором полуфинале 10 мая под номером 18.

Как сообщала "Страна" , появились первые фото с репетиции Melovin.

Ранее букмекеры поставили Melovin в топ-5 во втором полуфинале Евровидения-2018.

Также мы рассказывали, о чем песня, с которой Melovin поехал на "Евровидение-2018".