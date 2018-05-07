"Даже из GTA San Andreas". Фото Натальи Поклонской с инаугурации Путина стало мемом
На церемонии инаугурации Владимира Путина в Кремль были приглашены более пяти тысяч человек. На одного из них обратили особое внимание в интернете.
Это - Наталья Поклонская.
Снимок грустно и задумчиво стоящей около стены в кремлевских интерьерах девушки заметили несколько популярных блогеров и пабликов.
Фото: instagram.com/aavst
Это фото породило волну "фотожаб" в сети. Наталью Поклонскую представяли в обстановке шедевров и самых громких новинок мирового кинематографа. Народное творчество не забыло и про компьютерные игры.
Фото: gazeta.ru
Фото: gazeta.ru
Как сообщала "Страна", новый автомобиль президента России назвали в честь одной из кремлевских башен. Кроме лимузина в данном семействе также числится одноименный седан.
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