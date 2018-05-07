На церемонии инаугурации Владимира Путина в Кремль были приглашены более пяти тысяч человек. На одного из них обратили особое внимание в интернете.

Это - Наталья Поклонская.

Снимок грустно и задумчиво стоящей около стены в кремлевских интерьерах девушки заметили несколько популярных блогеров и пабликов.

Фото: instagram.com/aavst

Это фото породило волну "фотожаб" в сети. Наталью Поклонскую представяли в обстановке шедевров и самых громких новинок мирового кинематографа. Народное творчество не забыло и про компьютерные игры.

Фото: gazeta.ru

Фото: gazeta.ru

Как сообщала "Страна", новый автомобиль президента России назвали в честь одной из кремлевских башен. Кроме лимузина в данном семействе также числится одноименный седан.

Напомним фото других знаменитостей с инаугурации в Кремле.