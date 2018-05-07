Во фракции Государственной думы РФ "Справедливая Россия" приняли предварительное решение голосовать против Дмитрия Медведева, вновь выдвинутого на пост премьера России.

Об этом в понедельник, 7 мая заявил первый замруководителя думской силы Михаил Емельянов, передает ТАСС.

"Прошло заседание фракции, мы приняли решение голосовать солидарно против кандидатуры Медведева на пост председателя правительства РФ", - сообщил он.

Исключение, по словам Емельянова, делается только для глав комитетов от фракции "Справедливая Россия", которые могут "голосовать свободно", без оглядки на фракционную дисциплину.

"Им выстраивать отношения с правительством РФ, они должны сами определить свою позицию", - сообщил журналистам Емельянов.

Вместе с тем консультации с кандидатом на должность премьера члены "Справедливой России" еще не проводили. Они должны состояться 8 мая в 12:00 по Киеву.

"Если консультации пройдут суперуспешно, конечно, мы можем изменить позицию. Но пока решения такое", - сказал Емельянов.

Фракция "Справедливая Россия" последовательно занимает позицию против назначения Медведева на должность главы правительства. Еще в 2012 году при выдвижении его на пост премьера они голосовали против.

"Сейчас разногласия сохраняются", - напомнил замглавы фракции.

Согласно регламенту Госдумы, кандидатура премьера будет считаться одобренной, если за нее проголосует простое большинство (то есть не менее 226) депутатов. Конституционным большинством (339 мандатов) в нижней палате текущего созыва обладает фракция партии "Единая Россия", председателем которой является Медведев.

Как сообщала "Страна", Медведчук рассказал, как Путин стал крестным отцом его дочери. На вопрос журналистки, почему Медведчук принял решение пригласить в крестным отцом своей дочери Путина, а крестной - жену премьера РФ Дмитрия Медведева (Светлану - Прим.Ред.) украинский политик ответил, что решение было принято спонтанно.

Напомним, что после инаугурационной речи Путина Медведев и всего его министры официально ушли в отставку.