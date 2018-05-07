Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Znak.com перечисляет самые интересные моменты инаугурации на что следует обратить внимание.

Дресс-код и его нарушения

В приглашениях на инаугурацию, которые получили около 5000 человек, был прописан дресс-код: торжественная официальная одежда для мужчин. Некоторые проигнорировали это требование - например, байкер Хирург, пришедший в своих кожаных доспехах (но с белой рубашкой), и музыкант Тимати, надевший куртку цвета хаки.

Фото: znak.com/

Смартфоны

Непривычная картинка: люди в Большом Кремлевском дворце не застыли с торжественно-испуганными выражениями лиц, а активно снимают происходящее на телефоны. Кто-то даже пытается делать селфи в то время, как Владимир Путин идет по красной дорожке. Некоторым из наблюдателей это показалось раздражающим ("А как же сакральность власти?"), а кому-то понравилось (гостей не стали мучить ограничениями, проявив либерализм). В целом, на наш взгляд, получилась интересная картинка, сочетание традиции и модерна.

Фото: znak.com/

Мини-фильм "Путин идет по коридору"

В предыдущую инаугурацию режиссеры нагнетали драматизм вокруг события, показывая долгий проезд кортежа президента по улицам Москвы. В этот раз президент не въезжал в Кремль, а просто переходил из одного корпуса в другой - из своего рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец.

Это было, пожалуй, самое интересное в телетрансляции инаугурации. Спектакль получился слегка комичным и странным. Сначала показали, как Владимиру Путину, сидящему в кабинете, по телефону сообщают, что все готово. Он надевает пиджак, здоровается с референтом и долго идет по пустым коридорам Кремля в полной тишине. Иногда чуть притормаживает, чтобы, например, разглядеть картину. Все это напоминало кадры из какого-нибудь арт-хаус-кино. В то же время у интересующихся появилась возможность рассмотреть интерьеры Кремля, которые ранее не показывали общественности.

Владимир Путин выезжает на инаугурацию pic.twitter.com/f4WHZ6b1mF — Комсомольская правда (@kpru) 7 мая 2018 г.

Новый лимузин

Заранее обещалось, что на инаугурации президента представят новый отечественный автомобиль российского президента, который пресса называла "проект "Кортеж". Однако за несколько дней до инаугурации появилась информация, что новый лимузин принимать участие в инаугурации не будет, так как он не закончен.

Тем не менее "Кортеж" (формально разработка называется "Единая модульная платформа", а непосредственно этот автомобиль - Aurus) в кадре все же появился. Правда, проехал на машине Владимир Путин совсем немного - буквально несколько сотен метров до Большого Кремлевского дворца. Но машина, по крайней мере, не заглохла (что предрекали злые языки).

Фото: znak.com/

Скучающая Наталья Поклонская

Отдельный интерес каждой церемонии инаугурации - разглядывание гостей, представителей российской элиты. Кто с кем общается, кого позвали, кто как выглядит? В этот раз особое внимание журналистов и блогеров привлекла Наталья Поклонская, которую одна из фотографий запечатлела в скучающей позе у дверей. Соцсети отреагировали валом шуток.

Фото: znak.com/



Церемония инаугурации

Сама церемония прошла стандартно. Путин прошел по залу и поднялся на сцену, где уже стояли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Последний немного замешкался, но Путин шепотом сказал ему: "Можно начинать". Зорькин объявил, что Путин принесет клятву, тот положил руку на Конституцию и произнес присягу (ее текст прописан в Основном законе страны). После этого заиграл гимн России, многие в зале пели его слова (сам президент просто слушал).

Фото: znak.com/

Инаугурационная речь

Первая речь Владимира Путина в качестве новоизбранного президента была довольно привычной. Она была такой, чтобы понравиться всем: и либералам, и консерваторам, "и нашим, и вашим". Президент вновь обещал технологический прорыв, призывал чиновников больше внимания уделять просьбам простых людей, говорил о желании России сотрудничать с другими странами, но одновременно защищать свой суверенитет. Либерально настроенные слушатели отметили фразу о том, что необходимо отринуть "дремучее охранительство" и "бюрократическую мертвичину".

Плохой знак? Президентский штандарт не поднялся

После вступления президента в должность над Кремлем должны были поднять дубликат президентского штандарта. Режиссер телетрансляции показывал, как военнослужащие на крыше дворца поднимают флаг, однако в какой-то момент стало похоже, что он застрял, и к окончанию пения гимна финального положения флага - на вершине флагштока - так и не показали. Телеграм-канал "Методичка" предположил, что из-за технической проблемы поднять штандарт не удалось. Комендант московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников заявил, что никаких проблем не было.

Фото: znak.com/

Путин специально пожал руку Медведеву

Владимир Путин не стал жать руки всем, кто находится в зале, но специально спустился со сцены к первому ряду, где стояли бывший канцлер Германии Герхард Шредер, патриарх Кирилл и премьер-министр Дмитрий Медведев с женой. Путин пожал руку Медведеву, кивнул его супруге. Спустя пару часов стало известно, что Путин предложит Госдуме вновь назначить Медведева премьером (формально правительство ушло в отставку сразу после инаугурации).

Фото: znak.com/

Общение с молодежью и сигнал в пользу Кириенко

Выйдя на улицу, Владимир Путин принял короткий парад президентского полка и пошел общаться с молодежью - волонтерами, членами патриотических организаций, сотрудниками его избирательных штабов. Молодые люди кричали ему "Поздравляем" и бесконечно благодарили.

С одной из девушек Путин разговорился о проекте "Россия - страна возможностей" и похвалил одну из его составляющих, конкурс "Лидеры России". Считается, что этот проект курировал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. После инаугурации возможны кадровые перестановки в администрации, поэтому такие знаки важны.

Фото: znak.com/

Как сообщала "Страна", ранее украинцы массово бросились искать инаугурацию Путина в Google.

Ранее экс-нардеп Николай Левченко призвал Путина отдать "ЛДНР" Украине.