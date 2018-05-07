Городские власти Минска запретили марш "Бессмертного полка" 9 мая. Однако, несмотря на отсутствие разрешения, в среду, 9 мая 2018 в Минске марш "Бессмертного полка" состоится.

Об этом сообщил организатор акции в Минске Валерий Драко, передает Sputnik.

"Мы обратились с заявлением в Мингорисполком. К величайшему сожалению, в шествии колонны "Бессмертного полка" было отказано", - заявил Драко.

Тем не менее, организаторы намерены провести акцию "Бессмертный полк".

"В интернете есть мое официальное сообщение о том, что акция состоится. Нам не разрешили, но мы будем принимать участие в митинге на площади Победы. Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы", - заявил Драко.

По его словам, в прошлом году более двух тысяч участников акции шли из трех точек.

На площади Победы в Минске 9 мая запланирована республиканская акция "Беларусь помнит". Председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович заявляла, что традиционно 9 мая во время возложения цветов и венков на площади Победы "ребята-школьники, активисты Белорусского республиканского союза молодежи" выходят с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. По ее словам, таким образом элемент акции "Бессмертный полк" присутствует во время мероприятий в Минске.

Мы разбирались, пройдет ли 9 мая по Киеву марш с портретами эсэсовцев. Изначально в Киеве на 73 годовщину Великой Победы должна была пройти только одна акция.

Напомним, что в Николаеве облили зеленкой организатора первомайского шествия.