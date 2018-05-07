Народный депутат Украины Юрий Македон (фракция "Блок Петра Порошенко") подал в Окружной административный суд Киева иск по поводу назначения Романа Трубы директором Государственного бюро расследований (ГБР).

Суд решает вопрос открытия соответствующего производства, сообщает "Интерфакс- Украина".

Как сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева, иск касается комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора ГБР, его заместителей, директоров территориальных органов и руководителей подразделений центрального аппарата Бюро.

Третьими лицами в иске указаны президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, директор ГБР Труба.

"Истец просит суд признать противоправными действия соответствующей комиссии по рассмотрению кандидатуры, проведению рейтингового голосования, отбору и внесению представления премьер-министру Украины о назначении Романа Трубы на должность директора ГБР. Кроме того, истец Юрий Македон просит суд признать противоправным и отменить решение комиссии об отборе Романа Трубы на должность директора Государственного бюро расследований и о внесении представления премьер-министру о его назначении на соответствующую должность", - пояснила пресс-служба суда суть иска.

В настоящее время решается вопрос об открытии производства в данном административном деле.

Как сообщала "Страна", Труба пожаловался, что начало полноценной работы ГБР затягивают в Раде.

Ранее Найем заявил, что штат ГБР набирают с нарушеним закона.

Мы писали, что Труба получает более 100 тыс. гривен зарплаты в неработающем ГБР.