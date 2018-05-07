Фронтмен всемирно известной рок-группы System of a Down этнический армянин Серж Танкян после встречи с лидером армянской оппозиции Николом Пашиняном в аэропорту Еревана назвал революцию в стране своей мечтой, передают "Новости-Армения".

"Время для нее пришло, так как поднялся весь народ. Мы две недели не спим - вся диаспора с вами. Это была моя мечта. Мы связываем большие надежды с Пашиняном", - сказал Танкян.

Он также назвал произошедшую революцию "красивой". Пашинян, в свою очередь, сказал, что первый раз лично встречается с музыкантом.

Как сообщала "Страна", ранее Пашинян пригрозил массовыми акциям в случае проигрыша на выборах

Ранее в статье "Выборы Пашиняна", мы рассказывали почему лидер армянского Майдана стал главным кандидатом в премьеры страны.