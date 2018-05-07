Подозреваемому в нападении на участника АТО в Киеве 23-летнему россиянину сообщено о подозрении заочно.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Установлено, что злоумышленник пересек границу в сторону Польши. В связи с этим фигуранту заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц)", - указано в опубликованном сообщении.

Прокуратура отмечает, что подготовила ходатайство о разрешении на задержание злоумышленника с целью его привода в суд и взятия под арест.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", участнице нападения на "киборга" в Киеве объявили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, что "киборг", получивший ножевое ранение в спину, рассказал о подробностях нападения.