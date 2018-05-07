В Сумах обнаружен склад оружия и боеприпасов, которые были незаконно вывезены из экс-зоны АТО (ныне ООС).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что житель областного центра хранил военные средства поражения в собственном подсобном помещении вблизи места проживания.

Во время санкционированного обыска в здании сотрудники СБУ изъяли гранатомет РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и две тротиловые шашки.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины и сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Напомним, Служба безопасности Украины с начала апреля текущего года обнаружила 14 тайников с военными средствами поражения в районе проведения АТО.

В начале апреля в нежилом доме в Донецкой области полицейские обнаружили около 1,5 тыс. патронов и два гранатомета.

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Ровно из-за угроз пьяного АТОшника с гранатой эвакуировали целый дом. На балконе полицейские нашли две гранаты: РГН и РГД-5. Все они были в состоянии боевой готовности. Кроме того, правоохранители изъяли ножи, пламегаситель и патрон.

Напомним, что представитель ОБСЕ Александр Хуг рассказал о проблемах на Донбассе после введения ООС и ситуации на Закарпатье.