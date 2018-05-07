Финал мужской Лиги чемпионов на киевском НСК "Олимпийский" 26 мая рассудит сербская бригада арбитров во главе с 45-летним Милорадом Мажичем.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

На бровках ему помогут Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Дополнительными помощниками арбитра назначены Ненада Джокич и Даниила Груича.

Запасной ассистент - Неманья Петрович. Четвертый арбитр - Клеман Тюрпен (Франция).

На решающей встрече женской Лиги чемпионов, которая также пройдет в Киеве 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, будет работать интернациональная бригада арбитров во главе с 40-летней чешской судьей Яной Адамковой.

На линиях ей будут помогать англичанка Шиан Месси и хорватка Саня Роджак-Каршич. Четвертая судья - украинка Екатерина Монзуль. Резервный арбитр - Марина Стрелецкая (Украина).

Как сообщала "Страна", министр информационной политики Юрий Стець тоже согласился поселить у себя дома футбольных фанатов. Но с двумя условиями.

Отметим, что в УЕФА уже назвали Ливерпуль победителем Лиги чемпионов.