Управление жилищно-коммунального хозяйства Изюмского городского совета в Харьковской области выставило на аукцион демонтированный в 2014 году памятник Ленину. Об этом передают "Украинские новости".

"Бывший памятник В. И. Ленину, находящийся в демонтированном состоянии. Скульптура пустотелая, отлита из бронзы творческим объединением "Художник" г. Киев", - говорится в описании памятника.

Также сообщаются параметры скульптуры: высота в полный рост - 3,75 м, ориентировочный вес - 1,5 тыс. кг.

Надпись на памятнике отсутствует. Начальная цена продажи лота - 522,5 тыс. гривен, минимальный шаг повышения цены - 1% или 5,2 тыс. гривен. Указано, что данный лот выставляется впервые.

Аукцион состоится 17 мая, до 16 мая продолжается период уточнений и внесения ценовых предложений. Ранее городские власти Изюма заявляли о намерении продать демонтированный памятник Ленину. В ночь на 30 сентября неизвестные разрушили памятник Владимиру Ленину, установленный возле Дома культуры Изюмского тепловозоремонтного завода в Изюме.

Как сообщала "Страна", в Одесской области снесли забытого в селе Ленина.

Ранее в Кривом Роге вместо памятника Ленину установили статую Богородицы.

Мы писали, что вместо Ленина напротив Бессарабки хотят поставить цветного Кобзаря в вышиванке.