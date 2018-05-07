Сотрудники NASA получили текстовые сигналы от телекоммуникационных микроспутников MarCO, которые сейчас летят к Марсу. Они были запущены вместе с новым марсоходом InSight.

Об этом сообщает пресс-служба американского научного агентства.

"Оба MarCO-A и MarCO-В сказали "Polo!". Это сигнал о том, что спутники живы и здоровы. Инженеры проводят серию проверок систем, прежде чем оба спутника выйдут в глубокий космос", - говорится в сообщении.

InSight - это первая в мире миссия по изучению внутренней части Марса. Миссия будет глубоко погружаться под поверхность Марса, изучая подповерхностную часть планеты, измеряя ее тепловую мощность и фиксируя звуки, которые являются результатом сейсмических событий, подобным землетрясениям на Земле.

Ракета Atlas V United Launch Alliance была запущена на Марс с базы ВВС США в Калифорнии.

Как сообщала "Страна", NASA 5 мая запускает миссию на Марс, чтобы узнать, что внутри "красной" планеты.

Отметим, что в NASA отказались от проекта исследования Луны. Изначально миссию готовили в рамках проекта пилотируемых полетов на Луну, а затем передали в департамент научных миссий. Как считает Метцгер, проект лунохода не совпал с приоритетами департамента.

Напомним, что вступил в должность новый директор НАСА.