Своего сына Тина Кароль редко показывает поклонникам, оберегая его от чрезмерного внимания общественности. 9-летний Вениамин проживает и учится в Великобритании, и при этом он уделяет большое внимание украинской культуре, которую изучает за рубежом. Так, мальчик вступил в Общество украинцев в ​​Великобритании, где изучает мастерство боевого танца гопака.

Вениамин уже несколько раз выступал с народными постановками и умело выполняет сложные па.

Тина Кароль в Instagram показала видео танца.

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 6 Май 2018 в 11:38 PDT

"Настолько горда за своего сына", - лаконично написала на видео Тина Кароль.

Украинская певица, получившая известность после участия в конкурсе "Новая волна". Среди самых известных хитов певицы: "Show me your love", с которым Тина Кароль выступила на Евровидении в 2006 году, "Полюс притяжения", "Ноченька", "Нежно", "Помню" и "Сдаться ты всегда успеешь". В 2008 году певица вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира, который скончался от рака желудка в 2013-м. Звезда воспитывает от него сына Вениамина.

Как сообщала "Страна", в день святого Валентина певица Тина Кароль показала валентинку от сына Вениамина

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