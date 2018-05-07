"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на Троицу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

Введены дополнительные поезда сообщением "Киев - Львов", "Киев - Ковель", "Киев - Хмельницкий", "Киев - Харьков", "Кременчуг - Киев", "Винница - Сумы", "Львов - Днепр", "Константиновка - Одесса "," Киев - Тернополь ","Харьков - Константиновка ".

Поезд №191 / 192 сообщением "Киев - Львов" будет курсировать 25, 26 и 28 мая. Из Киева он будет отправляться в 8:03, прибывать во Львов в 17:55. В обратном направлении будет отправляться в 11:58, а в столицу прибывает в 21:46.

По этому же сообщению 26 и 28 мая будет курсировать поезд №243 / 244. Из Киева отправление в 05:27, прибытие во Львов в 14:20. Из Львова он будет отправляться в 09:40 и прибывать в 19:05 в Киев.

Поезд №197 / 198 сообщением "Киев - Ковель" будет курсировать 25 и 28 мая. Отправление в 07:28, прибытие в 16:53. В обратном направлении отправление в 11:03, прибытие в столицу в 19:53.

Поезд №292 / 291 сообщением "Хмельницкий - Киев" будет отправляться из Хмельницкого 25 мая, а из Киева - 29 мая. Отправление из Хмельницкого в 04:35, прибытие - в 10:38. Из Киева отправление в 15:28, прибытие - 22:40.

Поезд №177 сообщением "Киев - Хмельницкий" будет курсировать 27 мая. Из Киева он отправится в 6:06 и прибудет в Хмельницкий в 13:02. Назад отправится в 14:04 и прибудет в 20:43.

Поезд №242 сообщением "Кременчуг - Киев" из Кременчуга отправится 25 мая, а из Киева - 29 мая. Отправляться поезд из Кременчуга будет в 09:15, прибывать в столицу в 19:14. Из Киева - в 10:34 и прибывать в 19:45.

Поезд №780 / 779 сообщением "Винница - Сумы" будет курсировать 25, 26, 27, 28 мая. Отправляться из Винницы в 13:43 и прибывать в Сумы в 21:33. В обратном направлении - в 5:30 и в Виннице он будет в 13:08.

Поезд №276 / 275 сообщением "Львов - Днепр" из Львова будет курсировать 27 и 29 мая, а с Днепра - 28 и 30. Отправление из Львова в 13:00, прибытие - 08:15. Назад отправляться поезд будет в 16:30 и во Львов бприбудет в 10:55.

Поезд №92 сообщением "Константиновка - Одесса" из Константиновки отправится 25, 27 и 29 мая, а из Одессы - 24, 26, 28 и 30 мая. Из Константиновки он будет отправляться в 15:30 и прибывать в 08:07. Из Одессы - в 13:28 и прибывать в 05:40.

Поезд №747 / 748 сообщением "Киев - Тернополь" будет курсировать из Киева 26 мая и обратно - 27 мая. Отправляться в 17:24 и прибывать в 23:25. Из Тернополя - в 04:04 и в столицу прибывает в 10:01.

Поезд №787 сообщением "Харьков - Константиновка" будет курсировать из Харькова 26, 28, 29 и 30 мая, а из Константиновки - 24, 27, 29 и 30. Будет отправляться из Харькова в 19:03 и прибывать в Константиновку в 23:30. В обратном направлении - в 05:00 и прибытие в 09:50.

Фото: facebook.com

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