Кандидат в премьер-министры России Дмитрий Медведев, на встрече с парламентской фракцией "Единой России", озвучил новый состав своего предполагаемого правительства.

Об этом в понедельник, 7 мая передает Интерфакс со ссылкой на одного из участников встречи.

"Предполагается, что если такая поддержка будет получена, то первым заместителем председателя правительства (первым вице-премьером России - Прим.Ред.) мог бы стать Антон Силуанов. Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках министерства финансов", - сказал Медведев.



Ранее эту должность занимал Игорь Шувалов.

На пост вице-премьера куратора оборонно-промышленного комплекса России Медведев предложил нынешнего и.о. замминистра обороны Юрия Борисова. Ранее эту должность занимал Дмитрий Рогозин.

В качестве вице-премьера по культуре и спорту, Медведев предложил кандидатуру Ольги Голодец. В предыдущем составе правительства России она занимала пост зампредседателя правительства по социальным вопросам.

Вице-премьером по вопросами соцполитики, трудовых отношений, пенсий и здравоохранения может стать глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Дмитрий Козак мог бы остаться в новом правительстве и заняться вопросами промышленности и энергетики. В свою очередь, курировавшего спорт, туризм и молодежную политику Виталия Мутко предложено назначить вице-премьером по вопросам строительства и региональной политики.

"Ещё одна интересная идея... Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства", - сказал Медведев.

По его словам, "таким важным направлением, как сельское хозяйство, в должности заместителя председателя правительства мог бы заняться Алексей Васильевич Гордеев". Ранее эту должность занимал Александр Ткачев.

Бывший замглавы аппарата правительства Максим Акимов мог бы стать вице-премьером России по развитию транспорта, связи, цифровой экономики.

На должность вице-премьера, руководителя аппарата правительства Медведев предложил кандидатуру помощника президента - начальника Контрольного управления Константина Чуйченко. Ранее главой аппарата правительства был Сергей Приходько, известный по громкому скандалу с Настей Рыбкой.

Пока что в списке вице-премьеров нет Аркадия Дворковича, который в предыдущем правительстве курироват ТЭК.

После инаугурации Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева на пост премьера. Заседание нижней палаты парламента с открытым голосованием пройдет во вторник, 8 мая в 15:00 по Киеву.

Как сообщала "Страна", новый автомобиль президента России назвали в честь одной из кремлевских башен.

Напомним, как Владимир Путин вступал в должность президента России.