Бывший министр транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп от Партии регионов (2012-2014) Николай Рудьковский в начале апреля был временно задержан в Дубае с поддельным иракским паспортом.

Об этом передает "LB" со ссылкой на собственные источники.

По словам источников, вплоть до 20-х чисел апреля 2018 экс-регионал находился в местной тюрьме. Нынешний статус Рудьковского в деле скрывается.

Экс-нардеп за помощью в украинскую консульскую службу не обращался, поскольку - по сведениям близких к нему лиц - не планирует возвращаться в Украину, где не появлялся с 2014-го года.

По имеющейся информации, Рудьковский был задержан якобы за поддельный иракский паспорт, при этом - в процессе задержания - у него обнаружили также несколько паспортов других стран, в том числе и украинский биометрический.

Нашу "биометрику" экс-министр получил в одной из европейских стран (в посольстве Украины) в 2017 году. К тому моменту, у него на руках находились два украинских загранпаспорта (оба выданы в 2012 году), один - с "шенгеном", второй - с американской визой типа B2 (обычной туристической).

В момент получения "биометрики" один из них (тот, что содержал "шенген") - был, согласно требованию законодательства, изъят. При этом во втором паспорте содержалась действующая иракская виза, которая несколько раз использовалась.

Еще в 2013 году СМИ писали о том, что Рудьковский намерен заняться добычей нефти в иракском Курдистане. Однако с нефтедобычей у экс-министра не сложилось из-за разногласий с правительством курдской автономии.

Вместе с тем, сообщается, что в последнее время Рудьковский занимался строительством в Ираке трубопровода сжиженного газа. В проект было привлечено большое количество российских денег.

Также у бывшего нардепа были проблемы с украинскими правоохранителями - он был объявлен в розыск Интерпола, проходя по делу о похищении экс-главы ЧАО "Нефтегаздбыча" Олега Семинского. Среди собственников этой компании, в своё время, значились Николай Рудьковский и нынешний народный депутат от "Оппоблока" Нестор Шуфрич. Семинского похитили в 2011 году, а отпустили лишь спустя пять лет. Среди заказчиков похищения называлось имя Рудьковского.

В то время, когда ГПУ возглавлял Виктор Шокин, Рудьковский был снят с розыска по линии Интерпола. Информация о том, сохраняется ли его "карточка" во всеукраинском розыске сейчас, проверяется.

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