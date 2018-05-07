Большинство региональных подразделений полиции перейдут на усиленный вариант несения службы на праздники 8 и 9 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По ее данным, в понедельник на полигоне Национальной гвардии полицейские Киева и области провели учения по охране общественного порядка, на которых отработали слаженность действий.

В ведомстве прогнозируют некоторое напряжение оперативной обстановки в ряде регионов страны, в частности - в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Гражданам нашей страны можно не волноваться, отдыхать, отдавать дань - все будет хорошо. Мы обеспечим порядок", - цитируются в сообщении заверения главы Нацполиции Сергея Князева.

Как сообщала "Страна", Князев заявил о дружелюбном отношении киевлян к ромам после разгона табора на Лысой горе.

Мы писали, что Князев рассказал, чем займутся патрульные полицейские, которых набрали для Крыма

Ранее названа огромная зарплата главы Нацполиции Князева за март.