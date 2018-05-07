Институт нацпамяти обратился с письмом-жалобой к дочернему предприятию "Adidas-Украина" из-за продажи в Украине продукции с символикой СССР.

Основанием для обращения стала информация о серии спортивной одежды Adidas с изображением государственного герба Советского Союза и надписи USSR. Она приурочена к чемпионату мира по футболу в России.

Комментируя инициативу института, его глава Владимир Вятрович почему-то привел в пример невозможность выпуска одежды от Adidas с нацистской символикой.

"В случае выявления фактов распространения (реализации) подобных товаров (продукции) компании "Adidas" на территории Украины Украинский институт национальной памяти будет вынужден обращаться в правоохранительные органы о привлечении к ответственности виновных лиц в установленном порядке", - указано в опубликованном сообщении института нацпамяти.

Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Как сообщала "Страна", компания Nike выпустила серию черных футболок с логотипом LDNR. Курьезная новинка вызвала шквал комментариев в соцсетях.

Напомним, что власти Украины угрожали санкциями Adidas и Volkswagen за работу в аннексированном Крыму.