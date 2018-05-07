Павлоградский горрайонный суд удовлетворил ходатайство адвоката гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги Валентина Рыбина об отводе председательствующей коллегии судей Натальи Самоткан, мы вели прямую трансляцию процесса.

"Коллегия судей считаете необходимым удовлетворить ходатайство защитника обвиняемого Лусварги адвоката Рыбина об отводе председательствующего судьи", - говорится в постановлении суда.

Стоит отметить, что после этих слов адвокат обвиняемого бразильского гражданина заявил: "Я рад за ваше мужество. Это очень непростое, но важное для Украины и этого дела решение".

В ответ судья Самоткан отметила: "Не радуйтесь, сейчас будет определен судья, который возглавит коллегию судей".

Напомним, ранее адвокат Рыбин заявил отвод всей коллегии судей, обвинив ее в предвзятости, но суд ходатайство не удовлетворил.

Суд также перенес начало рассмотрения дела Лусварги. Столичная прокуратура собирается ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 4 мая в Киеве националисты С14 схватили боевика так называемой "ДНР" бразильца Рафаэля Лусварги, которого суд приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а боевик оказался на свободе в обмен на сотрудничество с СБУ.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат Лусварги рассказал, что его подзащитный делал в Киеве. "Рафаэль должен был получить паспорт и выехать в страну своего гражданства (Бразилия). Не смотря на договоренности и возвращение в Украину пленных украинских военнослужащих, паспорт и проездные документы бразильцу Украинские власти не вернули", - пишет Рыбин.