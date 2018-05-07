Новые российские представительские автомобили из семейства "Кортеж", на одном из которых Владимир Путин прибыл на инаугурацию-2018, получили свои названия по башням московского Кремля.

Об этом рассказал автор фильма о президентском кортеже Дмитрий Щугорев, передают "Народные новости".

В частности, презентованное сегодня новое авто президента России назвали "Сенат-лимузином". В данном семействе также числится одноименный седан.

Дмитрий Щугорев раскрыл и название для представительского микроавтобуса - "Арсенал".

Как сообщала "Страна", украинцы массово бросились искать инаугурацию Путина в Google. По состоянию на 12:00 соответствующий поисковый запрос вышел на первое место по скорости роста.

Напомним, что Владимир Путин внес в Думу кандидатуру нового премьера России.