В Киеве, возле станции метро "Черниговская", обнаружили тело столичного полицейского. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления национальной полиции Украины в городе Киеве.

"Сегодня с утра возле станции метро "Черниговская" было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено", - сообщили в полиции.

Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причин смерти.

Как сообщал "Страна", полицейский утонул в колодце, куда его бросил сотрудник СБУ, посчитав погибшим в пьяной аварии.

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Также после ночного взрыва в Киеве полиция нашла дома у погибшего атошника гранатомет и гранату Ф-1.