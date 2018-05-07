И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун информировала Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) о конфликте интересов в одной из подчиненных Минздраву структур - еще в октябре 2017 года.

"10.2017 МОН Украины первые сообщаем НАПК о возможном конфликте интересов в одной из структур. 12.2017 - получаем письмо от НАПК, что нарушений не выявлено. 05.2018 - получаем предписание от НАПК о нарушении требований законодательства и требование провести служебное расследование", - написала Супрун в Twitter-микроблоге.

О том, будет ли проводить служебное расследование, и возможных других действиях Супрун не сообщила.

Фото: twitter.com/usuprun

Как сообщала "Страна", в НАПК получили жалобу из медуниверситета "о коррупции Супрун". Руководство Национального медуниверситета имени Богомольца попросило назначить комиссию по расследованию и оценки деятельности Минздрава и "злоупотреблению служебным положением должностными лицами Минздрава в лице и.о. министра и ее политической команды".

Напомним, что корь в Украине не отступает. За 9 дней заболели 1 143 человека.