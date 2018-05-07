Еще с воскресенья, 29 апреля среднесуточная температура воздуха в Киеве начала превышать +15 С. Такой показатель термометра свидетельствует о начале метеорологического лета.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Итак метеорологическая весна, которая началась 24 марта и длилась всего 36 дней, закончилась. Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 16 дней раньше среднестатистических показателей. Раньше за 137 лет наблюдения оно начиналось в 1996 году - 22 апреля", – говорится в опубликованном сообщении.

В обсерватории добавили, что раннее наступление лета защищает киевлян от весенних заморозков.

Как сообщала "Страна", из-за жары вход на выставку тюльпанов в Киеве стал бесплатным. Адрес: ул.Лаврская, 33. Время работы: 10:00 – 21:00.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, на 9 мая в Киеве будет тепло и без осадков.