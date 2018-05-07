Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский подписал новый контракт со своей командой. Соглашение с клубом 25-летний игрок продлил на пять лет - до конца сезона 2022/2023.

Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

В киевское "Динамо" футболист был включен в 16-летнем возрасте. Дебютный матч за основной состав он провел 21 сентября 2011 в игре Кубка Украины против "Кремня" из Кременчуга (3: 2).

В УПЛ он впервые вышел на поле за "бело-синих" 26 мая 2013 года в домашнем поединке против запорожского "Металлурга" (3:0).

В текущем сезоне в составе "Динамо" Виталий Буяльский уже провел 23 матча (4 гола) в чемпионате. Еще 2 игры - в Кубке Украины, 1 матч в Суперкубке и 13 игр (2 гола) в еврокубках.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Как сообщала "Страна", перед финалом Лиги Чемпионов в Киеве пройдут марши болельщиков "Реала" и "Ливерпуля". Фанаты испанского "Реала" пройдут к НСК "Олимпийский" от Дворца "Украина". Болельщики британского "Ливерпуля" будут двигаться к стадиону от здания университета им. Тараса Шевченко на ул. Владимирской.

Отметим, что в Киеве планируют отмечать день Динамо во второе воскресенье июня.