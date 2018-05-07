Министр экономики Франции Брюно Ле Мер заявил, что авиакомпания Air France находится под угрозой исчезновения из-за забастовок сотрудников, не согласных с условиями оплаты труда. Об этом сообщает BBC.

Хотя государству принадлежит 14,3% материнской группы Air France-KLM, убыточная авиакомпания не будет спасена, сказал Ле Мер.

Air France-KLM, одна из крупнейших в Европе авиакомпаний, в последние недели переживает конфликт с профсоюзами.

Попытка гендиректора Air France-KLM Жан-Марка Жанайака сократить расходы, чтобы выдержать конкуренцию со стороны бюджетных авиакомпаний и перевозчиков из стран Персидского залива, встретила сильное сопротивление профсоюзов.

Пилоты, бортпроводники и наземный персонал Air France провели серию забастовок, требуя повышения зарплаты. Руководство Air France предложило работникам повысить зарплату на 2% в 2018 году и еще на 5% в течение следующих трех лет.

Профсоюзы, требующие повышения зарплаты на 5,1% в этом году, отклонили окончательное предложение компании о зарплате. В связи с этим в пятницу стало известно,что гендиректор Air France-KLM уйдет в отставку из-за голосования сотрудников о зарплате.

Ранее пилоты Air France уже проводили забастовки,например, прямо во время Евро 2016.

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