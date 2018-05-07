Прокуратура Украины завела уголовное дело в связи с задержанием российскими пограничниками украинского рыболовецкого судна в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Прокуратура сообщила, что дело заведено по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 278 (угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна).

Судно ЯМК-0041 задержали 4 мая за незаконный вылов камбалы в исключительной экономической зоне РФ. Корабль и экипаж из пяти украинцев были доставлены в Крым.

Напомним, в марте украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно "Норд". Его капитан Владимир Горбенко был обвинен в нарушении порядка въезда на неподконтрольную территорию Украины и арестован на два месяца.

Ранее "Страна" сообщала, что после задержания украинского судна МИД направил России ноту протеста.

Также в Госпогранслужбе прокомментировали задержание украинского корабля в Черном море.