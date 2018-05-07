Частичное обрушение верхней части фасада здания произошло в историческом центре Киева. ЧП зафиксировано в Шевченковском районе на улице Ярославов Вал, 19. "К счастью, без пострадавших. Движение по тротуару и улице частично ограничено", - говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото: https://www.facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщала "Страна", ранее у Кличко опровергли сообщения об обрушении путепровода на Выдубичах.

Мы писали, что возле дома Сикорского в Киеве, кстати, тоже по улице Ярославов Вал, рухнула подпорная стена. Стена, находящаяся возле дома, в котором проживал известный авиаконструктор Игорь Сикорский, долгое время стояла под наклоном. На ней были размещены предупреждающе таблички, за самой стеной проходит газовая труба. Сообщается, что при обрушении ни люди, ни припаркованные рядом машины не пострадали.

Ранее в Киеве "уставший" Воздухофлотский мост частично обвалился на легковушку.