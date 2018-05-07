После разгона лагеря ромов радикалами на Лысой горе в Киеве полиция объявила ряд подозрений.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет УНИАН.

На вопрос журналистов, почему до сих пор отсутствуют объявления подозрений за разгон лагеря ромов, Аваков ответил: "В ситуации с разгоном цыганского лагеря открыто уголовное производство, предъявлены соответствующие подозрения целому ряду лиц. Если бы вы были процессуальным лицом, вы бы знали несколько больше".

Неизвестно, выдвинуты ли подозрения в адрес С-14, которая разгоняла лагерь.

В ночь на 21 апреля ультраправая группировка C14 напала на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве: были сожжены 15 палаток, от ромов потребовали покинуть это место. Приехавшие по вызову патрульные якобы также посоветовали пострадавшим уезжать из Киева. Позже в столичной полиции заявили, что расследовать случай не будут, так как к ним не обращались, а глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что там "провели субботник" и "сожгли мусор".

Позже было опубликовано видео разгона лагеря. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве пикетировали Нацполицию, требуя расследовать поджог ромского лагеря на Лысой горе.

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