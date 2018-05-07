Президент Петр Порошенко, который первые свои президентские выборы выиграл в первом туре, на этот раз проигрывает во втором. Причем практически любому кандидату. 

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии, который сравнил пары самых популярных кандидатов в президенты. 

Во втором туре выборов Порошенко проигрывает даже Олегу Ляшко Вадиму Рабиновичу, если верить КМИС. 

Своему наиболее вероятному конкуренту - Юлии Тимошенко - Порошенко уступает более 11%, Олегу Ляшко - более 4%, Юрию Бойко - 4,5%, Анатолию Гриценко - более 16%. 

Также больше 17% Порошенко уступает Святославу Вакарчуку. 

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