И это без Крыма и Донбасса. Против НАТО и ЕС выступают до 40% украинцев - опрос
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения и опубликовал итоги. Так, на вопрос "Каким интеграционным направлением должна идти Украина?" ответы респондентов распределились следующим образом:
- 45,9% выбрали вариант "Вступление в Европейский Союз",
- 8,9% - "Вступление в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном",
- 31,6% - "Неприсоединения ни в Европейский Союз, ни в Таможенный союз",
- 12,9% - не определились со своим мнением,
- 0,7% - отказались отвечать.
Таким образом 40% украинцев против вступления в ЕС.
41,4% украинцев скорее или безусловно поддерживают вступление в НАТО.
Скорее или определенно не поддерживают - 37,8%.
Еще 20% респондентов не определились со своим мнением, а 0,9% отказались ответить на вопрос.
Как сообщала "Страна", ранее опрос показал, что 4% украинцев готовы свергать власть с оружием в руках.
Также мы писали, что украинскую молодежь больше интересует высшее образование, но не политика.
Также "Страна", рассказывала, почему сдувается рейтинг Порошенко и о чем говорят проценты Вакарчука и Зеленского.