Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения и опубликовал итоги. Так, на вопрос "Каким интеграционным направлением должна идти Украина?" ответы респондентов распределились следующим образом:

45,9% выбрали вариант "Вступление в Европейский Союз",

8,9% - "Вступление в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном",

31,6% - "Неприсоединения ни в Европейский Союз, ни в Таможенный союз",

12,9% - не определились со своим мнением,

0,7% - отказались отвечать.

Таким образом 40% украинцев против вступления в ЕС.

41,4% украинцев скорее или безусловно поддерживают вступление в НАТО.

Скорее или определенно не поддерживают - 37,8%.

Еще 20% респондентов не определились со своим мнением, а 0,9% отказались ответить на вопрос.

Как сообщала "Страна", ранее опрос показал, что 4% украинцев готовы свергать власть с оружием в руках.

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