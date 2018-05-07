Президент России Владимир Путин раскритиковал в России "дремучее охранительство". Что он имел в виду - точно неизвестно. Но заявление его прозвучало после недавних столкновений казаков, НОДовцев и активистов Навального, которые вызвали негативную реакцию в РФ.

"Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден: такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину — все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит, и ограничивает устремленность в будущее всей нашей страны", - заявил Путин сегодня во время своей инаугурации.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин впервые приехал на инаугурацию в лимузине российского производства. Что известно о "Путиномобиле".

Также Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России.