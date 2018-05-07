Утром в воскресенье, 6 мая, в Ровно спасатели срочно эвакуировали жильцов многоэтажного дома: в одной из квартир в пылу семейного конфликта боец АТО угрожал жене гранатой.

К правоохранителям обратилась 44-летняя женщина, которую, по ее словам, муж пугал гранатой. Об этом сообщает пресс-служба ровенской полиции.

Патрульные немедленно прибыли на место инцидента, где обнаружили гранату Ф-1.

На балконе полицейские нашли еще две гранаты: РГН и РГД-5. Все они были в состоянии боевой готовности. Кроме того, правоохранители изъяли ножи, пламегаситель и патрон.

Хозяин этого арсенала был задержан неподалеку от дома.

Изъятые предметы отправят на экспертизу в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами), и будут выяснять их происхождение.

Фото: rv.npu.gov.ua

Правоохранители установили, что 40-летний дебошир пребывал в зоне боевых действий и продолжает нести службу. Согласно результатам экспертизы, мужчина был пьян; алкотестер выдал показатель 1,38 промилле.

Фото: rv.npu.gov.ua

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