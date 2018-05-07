Сегодня прошла церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина. Он стал главой государства во второй раз подряд и в четвертый - в целом, победив на выборах 18 марта.

На торжественную церемонию собралось немало известных гостей, среди которых присутствовали звезды шоу-бизнеса.

Так, на церемонию приехал американский актер Стивен Сигал, который имеет российское гражданство. Среди гостей были замечены режиссер Владимир Меньшов, актеры Михаил Боярский и Владимир Машков, фигурист Евгений Плющенко, певцы Олег Газманов и Дмитрий Маликов. Также среди гостей в Кремле была скандально известная прокурор Крыма Наталья Поклонская.

Всего на церемонию инаугурации Путина собралось 5 тысяч гостей.