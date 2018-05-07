Нападавшая с молотком на "киборга" оказалась дочерью полковника Минобороны
Задержанная участница вооруженного нападения на военнослужащего АТО Дмитрия Вербича Екатерина Лапинская оказалась дочерью чиновника Минобороны Украины.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лапинская Екатерина Сергеевна является членом леворадикальной (анархистской) организации и дочерью начальника отдела аудита в сфере ресурсного обеспечения Департамента внутреннего аудита Министерства обороны, полковника Лапинского Сергея Викторовича.
Позже в прокуратуре Киева отметили, что Лапинской уже сообщили о подозрении. Ее действия квалифицировали как хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Она может провести в тюрьме от 3 до 7 лет.
Фотосравнение снимков Лапинской в системе распознавания лиц "Миротворца" показало совпадение на 30%.
Фото: myrotvorets.center
До этого бывший боец АТО Дмитрий Иващенко (позывной Вербич), на которого напали в центре Киева с молотком 2 мая, рассказал детали инцидента.
По словам Иващенко, нападение может быть связано с его участием в АТО. "Я был одет в футболку с Исой Мунаевим, героем Украины (погиб под Дебыльцево - Прим. Ред.), и в военные шорты и панаму. Думаю, что на это среагировали", — рассказал он. Дмитрий Иващенко говорит, что раньше у него не было подобных конфликтов.
Ранее "Страна" сообщала о газе, ноже и молотке. В Киеве напали на бывшего защитника Донецкого аэропорта.
Также в СБУ заявили, что нападение на "киборга" в Киеве организовал россиянин, который скрывается в Польше.