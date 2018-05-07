Задержанная участница вооруженного нападения на военнослужащего АТО Дмитрия Вербича Екатерина Лапинская оказалась дочерью чиновника Минобороны Украины.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лапинская Екатерина Сергеевна является членом леворадикальной (анархистской) организации и дочерью начальника отдела аудита в сфере ресурсного обеспечения Департамента внутреннего аудита Министерства обороны, полковника Лапинского Сергея Викторовича.

Позже в прокуратуре Киева отметили, что Лапинской уже сообщили о подозрении. Ее действия квалифицировали как хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Она может провести в тюрьме от 3 до 7 лет.

Фотосравнение снимков Лапинской в системе распознавания лиц "Миротворца" показало совпадение на 30%.

Фото: myrotvorets.center

До этого бывший боец АТО Дмитрий Иващенко (позывной Вербич), на которого напали в центре Киева с молотком 2 мая, рассказал детали инцидента.

По словам Иващенко, нападение может быть связано с его участием в АТО. "Я был одет в футболку с Исой Мунаевим, героем Украины (погиб под Дебыльцево - Прим. Ред.), и в военные шорты и панаму. Думаю, что на это среагировали", — рассказал он. Дмитрий Иващенко говорит, что раньше у него не было подобных конфликтов.

Ранее "Страна" сообщала о газе, ноже и молотке. В Киеве напали на бывшего защитника Донецкого аэропорта.

Также в СБУ заявили, что нападение на "киборга" в Киеве организовал россиянин, который скрывается в Польше.