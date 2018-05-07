Пассажирский автобус, который перевозил группу украинских туристов, попал в серьезную аварию на территории Румынии.

"Автомобиль с двумя женщинами ударил нас в угол. В результате чего автобус съехал в кювет. Мы ехали на небольшой скорости, там не высоко было. Водители пытались вдвоем вывернуть руль, но его заклинило", - опубликованы подробности об происшествии в Telegram-канале YaroslavWave Channel.

По словам очевидца, в результате ДТП 4 человека госпитализировали. Больше всего пострадал водитель и пассажирка, которая сидела ближе всего.

Фото: t.me/YaroslavWaveChannel

Как сообщала "Страна", появилось видео последствий ДТП в Днепре, снятое с дрона. Напомним, там фура врезалась в автостоянку.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области произошло тройное ДТП с военным бусиком.

Также в Крыму произошло тяжелое ДТП. Госпитализированы четверо взрослых и пятеро детей.