В Днепре неизвестные повредили памятник героям Второй мировой войны "Безымянная высота", расположенный в Новокодацком районе города.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

В воскресенье 6 мая около 11:00 правоохранители обнаружили на памятнике надпись краской и повреждения пластикового макета ордена Отечественной войны.

Сведения по данному факту внесли в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полиция ищет нарушителей.

Фото: dp.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове повалили памятник маршалу Жукову - после чего мэр города Геннадий Кернес призвал полицию ввести охрану всех памятников ВОВ.

Также мы писали, что в Днепре ко дню рождения Бандеры исписали краской памятник революционерам.